Павильон с аптекой над входом на станцию метро «Двигатель Революции» сносят в Нижнем Новгороде

В столице Приволжья начали сносить павильон над входом в метро на станции «Двигатель Революции». Об этом сообщают жители города в сообществе «Ленинский LIVE» «ВКонтакте».
Рабочие приступили к демонтажу конструкции 19 июня. Павильон огорожен строительным забором, а данных о том, как будет выглядеть новое строение пока нет.
Ранее сообщалось, что установленный в начале 2000-х годов торговый павильон над подземным переходом около Дворца спорта снесли.
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Фото: социальные сети
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