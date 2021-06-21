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Павильон с аптекой над входом на станцию метро «Двигатель Революции» сносят в Нижнем Новгороде

В столице Приволжья начали сносить павильон над входом в метро на станции «Двигатель Революции». Об этом сообщают жители города в сообществе «Ленинский LIVE» «ВКонтакте».

 

Рабочие приступили к демонтажу конструкции 19 июня. Павильон огорожен строительным забором, а данных о том, как будет выглядеть новое строение пока нет.

Ранее сообщалось, что установленный в начале 2000-х годов торговый павильон над подземным переходом около Дворца спорта снесли.

 

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Фото: социальные сети

 

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