18+
  • Город
  • Город

Фото дня: нижегородский фотограф опубликовал первые кадры с места строительства колеса обозрения на Сенной

На площади Сенной у комплекса трамплинов началась подготовка к строительству колеса обозрения. Фотограф из Нижнего Новгорода — Влад Базаев — опубликовал первые кадры с этого места. Посмотрите, какой вид откроется с 50-метровой высоты!

 

В рамках подготовки к 800-летию города в 2021 году на территории Сенной площади запланировано возведение колеса обозрения. Уже сейчас установлены первые стойки опоры.

Всего колесо обозрения вместит в себя 18 застекленных кабинок. Их оборудуют климат-контролем и мультимедийной системой. Кроме того, территорию у основания колеса благоустроят: там появятся малые архитектурные формы, газоны, кофейня и точка продажи сладостей.

Завершить работы планируется к августу 2021 года.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты