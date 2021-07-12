Фото дня: нижегородский фотограф опубликовал первые кадры с места строительства колеса обозрения на Сенной

В рамках подготовки к 800-летию города в 2021 году на территории Сенной площади запланировано возведение колеса обозрения. Уже сейчас установлены первые стойки опоры.

Всего колесо обозрения вместит в себя 18 застекленных кабинок. Их оборудуют климат-контролем и мультимедийной системой. Кроме того, территорию у основания колеса благоустроят: там появятся малые архитектурные формы, газоны, кофейня и точка продажи сладостей.

Завершить работы планируется к августу 2021 года.

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