На площади Сенной появится колесо обозрения

В рамках подготовки к 800-летию города в 2021 году на территории Сенной площади запланировано возведение колеса обозрения — реализация проекта потребует около 100 миллионов рублей инвестиций.

Как сообщают в правительстве, размещение объекта не станет препятствием для перехода на второй этап строительства трамплинного комплекса в будущем. Кроме того, территория, где планируют установить колесо обозрения, не входит в пределы «паспорта безопасности» детской школы по прыжкам на лыжах с трамплина.

Ранее сообщалось, что территорию в границах Казанской набережной, площади Сенной и Казанского съезда благоустроят за 74 миллиона рублей.





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Фото: pexels.