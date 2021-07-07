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Видео дня: нижегородцы сняли пародию на песню группы Агата Кристи «Как на войне»

Обманутые дольщики ЖК «Новинки Smart City» в Нижнем Новгороде не оставляют попыток добиться справедливости.

Дольщики продолжают попытки достучаться до властей. Новой попыткой привлечь внимание стала запись видео-клипа - пародии на песню группы Агата Кристи «Как на войне», фоном к которой стали кадры с заброшенной стройкой ЖК «Новинки Smart City».
Герои ролика предстали в образах Владимира Путина, Глеба Никитина и Виталия Мутко. Видео уже набрало более 9 000 просмотров на Youtube.

Скандал вокруг ЖК «Новинки Smart City» длится с 2014 года. Проблемный долгострой передали под надзор государственному Фонду Защиты Участников Долевого Строительства. По последним обещаниям срок сдачи жилого комплекса - осень 2022 года.

Несостоявшиеся жильцы всеми силами пытаются обратить внимание властей на действия застройщиков. Последней из попыток стала огромная надпись «HELP ПУТИН» в поле около недостроя.

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