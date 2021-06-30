Нижегородцы просят помощи у президента

Застройщик жилого комплекса «Новинки Smart City» продолжает переносить сроки сдачи готового жилья, ссылаясь на природные условия. Дольщики, измученные пустыми обещаниями девелопера, решили добиться внимания к совей проблеме через масштабные призывы о помощи.

6 июня на поле, где проходит (а точнее не проходит) застройка появился призыв о помощи огромными буквами «SOS» и стрелки, указывающей на недострой обещанного комплекса. Однако отчаянное послание, несмотря на масштаб, было принято скорее с юмором, чем как призыв к действию.



22 июня, чтобы добавить серьезности, к надписи было добавлено имя адресата, внимания которого искали обманутые дольщики. Из опилок под сигналом бедствия была выложена фамилия президента России Владимира Владимировича Путина. Вечером того же дня заветное слово стерли неизвестные.

Тем не менее, обманутые нижегородцы не оставляют попыток, и уже сегодня надпись снова появилась на участке долгостроя. На этот раз обращение гласило: «Help Путин». Появление надписи удачно совпало с прямым эфиром обращения граждан к Владимиру Владимировичу Путину.



Скандальный ЖК «Новинки Smart City» обещали сдать уже в этом году. Работы по застройке планировалось возобновить зимой, затем их перенесли на апрель, после на июнь. Но в итоге сроки все уже давно сорваны.