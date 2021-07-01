V Фестиваль нового российского кино Горький fest объявил конкурсную программу и состав жюри.

В этом году в конкурсной программе фестиваля представлены следующие картины: "Афины" Игоря Ерохина "Ехай" Никиты Ильяшенко "Когда я была маленькая, я любила смотреть на костер" Алексея Житковского "Краткая теория тотальной институции: взгляд художника" Надежды Ишкиняевой "Мама, я подружилась с призраками" Александра Воронова "Море волнуется" Михаила Давыдова "Мы будем громко ему кричать" Александра Елизарова "На дне почерневшей шкатулки белеют хлесткие струны" Арсения Колмыкова "Отмена режима" Яны Садулаевой "Степь моя" Сергея Яковенко "Человек растет во сне" Ивана Курбакова.

В состав жюри Горький fest 2021 вошли кинокритик, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино» Зара Абдуллаева; кинорежиссер, сценарист Александр Велединский; драматург, киносценарист Александр Родионов; актер театра и кино Павел Табаков; актриса театра и кино Юлия Хлынина.

Фестиваль откроется документальным фильмом Леонида Парфенова "Карман России". Картина расскажет об истории Нижнего Новгорода и области, известных личностях региона и главных достопримечательностях: Нижегородской ярмарке, Кремле, Макарьевском монастыре, пакгаузах на Стрелке и других исторических местах.

Фильмом закрытия станет картина режиссера Владимира Головнева ”Дальний план” - это несколько историй из разных регионов России о том, как современный кинематограф и 3D кинотеатры спасают жителей глубинки от одиночества, брошенности, алкоголизма и оторванности.

ГОРЬКИЙ fest - это новая профессиональная площадка для кинематографистов и уникальная возможность познакомить зрителей с самыми важными, свежими и интересными работами отечественной киноиндустрии.