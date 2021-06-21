До 1 августа перекроют движение по набережной Федоровского

С 24 июня до 1 августа закроют проезд по набережной Федоровского. Перекрытие дорог будет вводиться поэтапно:

С 08:00 24 июня до 20:00 17 июля перекроют участок дороги от дома 1а по улице Суетинской до дома №8 по Федоровского

перекроют участок дороги от дома 1а по улице Суетинской до дома №8 по Федоровского С 8:00 15 июля до 20:00 1 августа перекроют участок дороги между домами 6 и 8 по набережной Федоровского

Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде участок улицы Семашко до 8 июля будет закрыт для проезда транспорта. Это связано с проведением работ на инженерных сетях.

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Фото: NERULIFE.RU