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Участок улицы Семашко в Нижнем Новгороде перекрыт до 8 июля

В Нижнем Новгороде участок улицы Семашко больше месяца будет закрыт для проезда транспорта. Это связано с проведением работ на инженерных сетях. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента дорожного хозяйства.

 

С 20:00 30 мая до 23:59 7 июля движение на улице Семашко на участке дороги возле дома №33а будет ограничено. Его можно будет объехать по прилегающим улицам.

«Объезд будет организован по прилегающим улицам. Специалисты департамента просят автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», — отмечает пресс-служба администрации города.

Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

 

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Фото: static0.mojedelo.com

 

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