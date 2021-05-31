Участок улицы Семашко в Нижнем Новгороде перекрыт до 8 июля

В Нижнем Новгороде участок улицы Семашко больше месяца будет закрыт для проезда транспорта. Это связано с проведением работ на инженерных сетях. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента дорожного хозяйства.
С 20:00 30 мая до 23:59 7 июля движение на улице Семашко на участке дороги возле дома №33а будет ограничено. Его можно будет объехать по прилегающим улицам.
«Объезд будет организован по прилегающим улицам. Специалисты департамента просят автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», — отмечает пресс-служба администрации города.
Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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Фото: static0.mojedelo.com
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