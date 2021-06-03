В Нижнем Новгороде запустят еще четыре фонтана

Их запустят после завершения работ:

в сквере имени Люкина в Московском районе;

в сквере на улице Энгельса в Сормовском районе;

в сквере имени Чкалова в Канавинском районе;

в сквере у ДК имени Ленина в Канавинском районе.

Ранее сообщалось, что запуск главного фонтана пройдет на площади Минина и Пожарского 30 апреля.

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Фото: pexels