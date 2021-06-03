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В Нижнем Новгороде запустят еще четыре фонтана

Еще четыре фонтана заработают в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает департамент благоустройства администрации города.

 

Их запустят после завершения работ:

  • в сквере имени Люкина в Московском районе;
  • в сквере на улице Энгельса в Сормовском районе;
  • в сквере имени Чкалова в Канавинском районе;
  • в сквере у ДК имени Ленина в Канавинском районе.

Ранее сообщалось, что запуск главного фонтана пройдет на площади Минина и Пожарского 30 апреля.

 

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Фото: pexels

 

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