В Нижнем Новгороде запустят еще четыре фонтана

Еще четыре фонтана заработают в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает департамент благоустройства администрации города.
Их запустят после завершения работ:
- в сквере имени Люкина в Московском районе;
- в сквере на улице Энгельса в Сормовском районе;
- в сквере имени Чкалова в Канавинском районе;
- в сквере у ДК имени Ленина в Канавинском районе.
Ранее сообщалось, что запуск главного фонтана пройдет на площади Минина и Пожарского 30 апреля.
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Фото: pexels
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