30 апреля в малом сквере на площади Минина и Пожарского запустят фонтан

Запуск главного фонтана пройдет на площади Минина и Пожарского 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского водоканала.
Запуск фонтана пройдет 30 апреля в 13:30. Организаторы подготовили выступление музыкальной группы и фотосессию.
«Запуск фонтана на площади Минина – для Нижнего одна из хороших, добрых традиций. Каждый раз открытию предшествует серьезная работа по расконсервации фонтана, ревизии оборудования и пуско-наладке», — добавили представители водоканала.
Сообщается, что фонтан будет работать до наступления первых морозов.
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Фото: Яндекс.Карты
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