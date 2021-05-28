Движение в центре Нижнего Новгорода перекроют 30 мая

С 0 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 30 мая временно ограничат движения транспорта:

по набережной Гребного канала и Волжской и Нижневолжской набережным

по Совнаркомовской, Самаркандской, Советской, Верхневолжской, Минина, Ульянова, Варварской и Алексеевской улицам и по площади Минина и Пожарского

по Похвалинскому, Зеленскому, Георгиевскому и Казанскому съездам

по Канавинскому мосту

Также изменится движение общественного транспорта по указанным улицам. Нижегородцев просят следовать указаниям дорожных знаков и быть внимательными.

Подробнее о перекрытиях в центре города 30 мая.

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Фото: rosdorznakservis.ru