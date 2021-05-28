Движение в центре Нижнего Новгорода перекроют 30 мая

В воскресенье, 30 мая, движение транспорта в центре Нижнего Новгорода перекроют с 00:00 до 15:00 из-за полумарафона «Беги, герой!». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
С 0 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 30 мая временно ограничат движения транспорта:
- по набережной Гребного канала и Волжской и Нижневолжской набережным
- по Совнаркомовской, Самаркандской, Советской, Верхневолжской, Минина, Ульянова, Варварской и Алексеевской улицам и по площади Минина и Пожарского
- по Похвалинскому, Зеленскому, Георгиевскому и Казанскому съездам
- по Канавинскому мосту
Также изменится движение общественного транспорта по указанным улицам. Нижегородцев просят следовать указаниям дорожных знаков и быть внимательными.
Подробнее о перекрытиях в центре города 30 мая.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: rosdorznakservis.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.