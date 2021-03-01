В Нижнем Новгороде открылась регистрация на полумарафон «Беги, герой!»

Регистрация на полумарафон «Беги, Герой!» продлится до 27 мая. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.
«С каждым годом число участников только увеличиваются: в 2020 году в забеге участвовало 4000 нижегородцев, а в этот раз мы ожидаем около 7000 участников», — отметил министр спорта региона Артем Ефремов.
Зарегистрироваться можно на сайте забега. Участникам предложено четыре трассы: на 5, 10 и 21,1 километров, а также детский забег. По оценкам организаторов, на старт выйдут около 7 000 нижегородцев.
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Фото: pexels
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