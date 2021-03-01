В Нижнем Новгороде открылась регистрация на полумарафон «Беги, герой!»

«С каждым годом число участников только увеличиваются: в 2020 году в забеге участвовало 4000 нижегородцев, а в этот раз мы ожидаем около 7000 участников», — отметил министр спорта региона Артем Ефремов.

Зарегистрироваться можно на сайте забега. Участникам предложено четыре трассы: на 5, 10 и 21,1 километров, а также детский забег. По оценкам организаторов, на старт выйдут около 7 000 нижегородцев.





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Фото: pexels