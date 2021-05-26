В начале июня в Нижегородскую область придет резкое похолодание до +5 градусов

Похолодание до +5 градусов придет в Нижегородскую область в начале июня. Об этом сообщает начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.
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автор фото — Никита Духник
По предварительным данным, в начале июня температура воздуха днем составит +15 градусов, а ночью будет опускаться до +5. Сохраняется вероятность небольших заморозков.
«Осадков будет больше, чем в мае. Будут формироваться высокие дождевые облака. Они могут повлечь за собой выпадение града: 65—80 мм», — добавила начальник отдела метеопрогнозов Ольга Мокеева.
Ранее сообщалось, что в середине мая температура воздуха в Нижнем Новгороде превышала климатическую норму на 12 градусов.
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