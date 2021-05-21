Нижний Новгород бьет рекорды. В середине мая температура воздуха превышала климатическую норму на 12 градусов

По сообщениям синоптиков, среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 8-12 градусов. В послеполуденные часы воздух в большинстве районов прогревается до +30–34 градусов.

Такой жаркий май обусловлен гребнем обширного антициклона с центром над Казахстаном, по периферии которого на Русскую равнину выносится сухой и прогретый воздуха заволжских степей.

В эти дни предыдущие рекорды поставлены в 1955, 1957, 1977, 1979, 1980, 1984, 1995, 2010, 2013, 2019 и 2020 года.

К концу рабочей недели жара начинает отступать из-за приближающихся атмосферных фронтов. Ожидаются кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер, а максимальная температура воздуха составит всего 19–24 градусов.

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Фото: Никита Духник