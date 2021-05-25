В Нижнем запустят первый общественный маршрут с электрическими «Газелями»

Зарядные станции планируют установить — в Автозаводском районе: у станции метро «Парк Культуры» и около аэропорта Стригино. Между ними будут курсировать микроавтобусы «Газель е-NN» — первые электрические коммерческие автомобили в России. По предварительным данным, зарядка для владельцев частных электромобилей будет бесплатной.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области планирует запустить электробусы — первые тестовые маршруты появятся к 800–летию города.

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Фото: teleforum.ru