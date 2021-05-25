18+
  • Город
  • Город

В Нижнем запустят первый общественный маршрут с электрическими «Газелями»

До конца 2021 года в Нижнем Новгороде планируют установить 89 зарядных станций для электромобилей, а еще 111 должны появиться до 2024 года. Кроме того, в городе запустят маршрут общественного транспорта на «Газелях» с электродвигателем. Об этом сообщает NN.ru со ссылкой на источник в мэрии.

 

Зарядные станции планируют установить — в Автозаводском районе: у станции метро «Парк Культуры» и около аэропорта Стригино. Между ними будут курсировать микроавтобусы «Газель е-NN» — первые электрические коммерческие автомобили в России. По предварительным данным, зарядка для владельцев частных электромобилей будет бесплатной.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области планирует запустить электробусы — первые тестовые маршруты появятся к 800–летию города.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: teleforum.ru

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты