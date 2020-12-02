В Нижнем Новгороде планируют запустить электробусы

Сейчас региональные власти ведут переговоры с производителем ультрабыстрых зарядных станций — рязанским приборным заводом концерна «КРЭТ», который входит в госкорпорацию «Ростех».

«КРЭТ» намерен участвовать в развитии электробусных маршрутов в крупных городах России — Владивостоке, Нижнем Новгороде, Рязани, Тюмени и других.

Осенью 2020 года КРЭТ договорился с Горьковским автозаводом о создании зарядной инфраструктуры для первого в России коммерческого электромобиля GAZelle e-NN.





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Фото: https://strategy.government-nnov.ru