Стало известно, как жители Нижнего Новгорода проводят теплые выходные

Онлайн-ритейлер «Самокат» и сервис городской мобильности «Ситимобил» выяснили, в каких городских парках отдыхают нижегородцы и какие продукты для пикников чаще всего покупают.
Сервис городской мобильности «Ситимобил» проанализировал спрос на поездки в крупнейшие парки Нижнего Новгорода в аномально жаркие выходные (15-16 мая). Самым популярным местом для летнего пикника в городе оказался — Автозаводский парк, на втором месте — Сормовский парк.
По данным «Самоката», жители столицы Приволжья выбирают для пикников — мороженое. Чаще всего горожане отдавали предпочтение рожку с бананом и киви. Немного реже нижегородцы покупали хлебобулочные изделия: круассаны, багеты и булочки.
В топ самых востребованных продуктов для пикника также вошли шоколадные батончики и печенье. Из снеков нижегородцы покупали чипсы и сухарики, а из фруктов — бананы и клубнику.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.