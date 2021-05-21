Стало известно, как жители Нижнего Новгорода проводят теплые выходные

Сервис городской мобильности «Ситимобил» проанализировал спрос на поездки в крупнейшие парки Нижнего Новгорода в аномально жаркие выходные (15-16 мая). Самым популярным местом для летнего пикника в городе оказался — Автозаводский парк, на втором месте — Сормовский парк.

По данным «Самоката», жители столицы Приволжья выбирают для пикников — мороженое. Чаще всего горожане отдавали предпочтение рожку с бананом и киви. Немного реже нижегородцы покупали хлебобулочные изделия: круассаны, багеты и булочки.

В топ самых востребованных продуктов для пикника также вошли шоколадные батончики и печенье. Из снеков нижегородцы покупали чипсы и сухарики, а из фруктов — бананы и клубнику.

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Фото: pexels

