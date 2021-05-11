В Нижний Новгород придет аномальная жара. Температура воздуха на 7–9 градусов превысит климатическую норму

В это время года в регионе нормальной считается температура от +10 до +13 градусов, но в ближайшие дни синоптики обещают потепление до +25 градусов.

МЧС предупреждает о риске возникновения природных пожаров, угрозе распространения огня на населенные пункты и линии электропередач. Не исключены перебои с электричеством из-за перегрева трансформаторных подстанций, нарушения в работе поездов в результате деформации железнодорожного полотна.

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Фото: pexels