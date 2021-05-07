Нижегородский Мытный рынок откроют после реконструкции в конце мая

Обновленный Мытный рынок на Большой Покровской планируют открыть для посетителей после майских праздников. Об этом сообщил его владелец Ваган Багдасарян.
В настоящее время полностью завершен ремонт внутренних помещений. С наступлением теплой погоды рабочие перешли к отделке фасадов и благоустройству прилегающей территории. По словам владельца, работы продолжаются в праздничные дни.
«Между 15 и 20 мая планируем открыть рынок. Почти все готово», — рассказал Ваган Багдасарян.
Ранее сообщалось, что в этом году на территории торговой площадки проведут только косметический ремонт. Рабочие приведут в порядок фасады здания, павильоны, заменят входные группы, поставят общественные туалеты.
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Фото: Дмитрий Пономарев
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