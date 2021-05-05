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В Нижегородском районе создадут новые цветники

Новые цветники появятся в ближайшее время в Нижегородском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

 

Клумбы планируют создать на Верхневолжской и Нижневолжской набережных и на улице Родионова. Сейчас на территориях ведутся подготовительные работы к разбивке цветников. Кроме того, там продолжается уборка мусора, мойка дорог и бордюров.

Ранее сообщалось, что более 140 цветников на площади 43,1 тысяч квадратных метров создадут к 800-летию города.

 

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Фото: pexels

 

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