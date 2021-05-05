В Нижегородском районе создадут новые цветники

Новые цветники появятся в ближайшее время в Нижегородском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Клумбы планируют создать на Верхневолжской и Нижневолжской набережных и на улице Родионова. Сейчас на территориях ведутся подготовительные работы к разбивке цветников. Кроме того, там продолжается уборка мусора, мойка дорог и бордюров.
Ранее сообщалось, что более 140 цветников на площади 43,1 тысяч квадратных метров создадут к 800-летию города.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.