К 800-летию Нижнего Новгорода увеличат площадь цветников в три раза

Цветники и клумбы создадут на общественных пространствах Нижнего Новгорода, которые благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда». В этом году площадь новых цветников — в три раза больше, чем в прошлом и в пятнадцать раз больше, чем в 2019-м.

«Мы практически в каждый проект благоустройства закладываем озеленение, клумбы, цветники. Многолетники, надеюсь, будут радовать горожан долгое время, а однолетники станут яркими, поднимающими настроение акцентами», — рассказал глава города Юрий Шалабаев.

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Фото: pexels