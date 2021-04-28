Пешеходный мост через Зеленский съезд восстановят к августу 2021 года

Мост соединяет бульвар вдоль кремлевской стены и Никольскую башню с улицей Пожарского. Отремонтировать сооружение планируют к августу этого года.

Кроме того, по просьбе центра дополнительного образования «Дворянское гнездо» в перечень имущества для передачи в аренду без конкурса включили помещения на первом этаже дома № 28 на улице Школьной в Автозаводском районе.

Ранее сообщалось, что на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде смонтируют новую архитектурно-художественную подсветку. Администрация города объявила аукцион по выбору подрядчика.

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