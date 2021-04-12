На Канавинском мосту установят подсветку за 117 миллионов рублей

На Канавинском мосту в Нижнем Новгороде смонтируют новую архитектурно-художественную подсветку. Администрация города объявила аукцион по выбору подрядчика. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
На мосту установят более двух тысяч светильников с повышенной степенью защиты от пыли и влаги. Они будут оснащены функцией цветодинамической смены цвета, что позволит создавать различные светотехнические сценарии освещения.
Начальная (максимальная) стоимость контракта — 117 миллионов рублей. Аукцион пройдет 22 апреля, а подсветку установят до 15 июля.
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Фото: Никита Духник
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