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На Канавинском мосту установят подсветку за 117 миллионов рублей

На Канавинском мосту в Нижнем Новгороде смонтируют новую архитектурно-художественную подсветку. Администрация города объявила аукцион по выбору подрядчика. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

 

На мосту установят более двух тысяч светильников с повышенной степенью защиты от пыли и влаги. Они будут оснащены функцией цветодинамической смены цвета, что позволит создавать различные светотехнические сценарии освещения.

Начальная (максимальная) стоимость контракта — 117 миллионов рублей. Аукцион пройдет 22 апреля, а подсветку установят до 15 июля.

 

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Фото: Никита Духник

 

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