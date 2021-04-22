Нижегородский «Арсенал» продолжает работать, несмотря на закрытие территории кремля

Нижегородский кремль закрыт для посещения до августа 2021 года — сейчас там идет глобальное благоустройство к 800-летию города. Центр современного искусства «Арсенал» продолжает работать.

«Заходить нужно через Пороховую башню (та, что ближе к Чкаловской лестнице). На входе нужно сказать охране, куда вы направляетесь. Ответа «на выставки в Арсенал» будет достаточно», — отмечают организаторы.

Ранее сообщалось, что пространства на территории Нижегородского кремля — парки, скверы и площади — с 19 апреля временно закрываются из-за капитального ремонта к 800-летию города.

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Фото: сообщество музея «ВКонтакте»