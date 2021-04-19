Нижегородский кремль временно закроют для прогулок и экскурсий

«В данный момент строительные работы ведутся более чем на десяти площадках. Здесь ежедневно работает 25 единиц тяжелой техники, также по территории регулярно осуществляется движение от 70 до 120 единиц различной строительной техники. Для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан было принято решение о закрытии территории для посетителей до окончания работ», — отметил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Для посетителей культурных мероприятий в музеях и концертном зале на территории кремля вход разрешен по билетам.

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Фото: Никита Духник