Благоустройство площади Ленина в Нижнем Новгороде отложили на 2022 год

Благоустройство площади Ленина в Нижнем Новгороде начнется не ранее 2022 года, когда решится вопрос с финансированием. Об этом сообщает АНО «Центр 800».
Благоустройство площади Ленина отложат до 2022 года, а к юбилею города городская мэрия проведет частичное обновление. К примеру, на площади починят плитку, пешеходную часть и бордюр, а также создадут художественную подсветку памятнику Ленина.
Ранее сообщалось, что к 800–летию Нижнего Новгорода на Нижегородской ярмарке появятся — горки, амфитеатр, большие качели и игровая зона с водой. Завершить строительные работы планировали в июле этого года, а территорию открывать частями по мере готовности.
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Фото: среда800
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