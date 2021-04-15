Благоустройство площади Ленина в Нижнем Новгороде отложили на 2022 год

Благоустройство площади Ленина отложат до 2022 года, а к юбилею города городская мэрия проведет частичное обновление. К примеру, на площади починят плитку, пешеходную часть и бордюр, а также создадут художественную подсветку памятнику Ленина.

Ранее сообщалось, что к 800–летию Нижнего Новгорода на Нижегородской ярмарке появятся — горки, амфитеатр, большие качели и игровая зона с водой. Завершить строительные работы планировали в июле этого года, а территорию открывать частями по мере готовности.

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Фото: среда800