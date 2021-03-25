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На Нижегородской ярмарке появится амфитеатр и вертикальное озеленение

Горки, амфитеатр, большие качели и игровая зона с водой появятся на Нижегородской ярмарке к 800–летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

На площади появятся горки, амфитеатр, детские площадки, большие качели, игровая зона с водой, а для защиты от шума пыли и с проезжей части установят вертикальное озеленение.

Завершат строительные работы в июле этого года. Территорию планируют открывать частями по мере готовности. Сейчас там заканчивается демонтаж старых покрытий. 



 

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Фото: Игорь Иванов

 

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