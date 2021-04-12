На Благовещенской площади вместо старой стелы установят знак «Город трудовой доблести»

В Нижнем Новгороде на Благовещенской площади на месте снесенной стелы «Нижегородский район» и знака «Нижний Новгород» появится стела «Город трудовой доблести». Об этом сообщает в пресс-службе мэрии.
В эти выходные стелу и знак на Благовещенской площади в Нижегородском районе демонтировали. По результатам обследования, которое провел подрядчик, их состояние оценивалось как аварийное.
В 2020 году администрация города проводила опрос среди нижегородцев о месте, где нужно установить памятный знак «Город трудовой доблести». Почти 23 тысячи голосов отдали именно за Благовещенскую площадь.
Дата открытия нового знака пока не сообщается.
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Фото: gelio.livejournal
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