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На Благовещенской площади вместо старой стелы установят знак «Город трудовой доблести»

В Нижнем Новгороде на Благовещенской площади на месте снесенной стелы «Нижегородский район» и знака «Нижний Новгород» появится стела «Город трудовой доблести». Об этом сообщает в пресс-службе мэрии.

 

В эти выходные стелу и знак на Благовещенской площади в Нижегородском районе демонтировали. По результатам обследования, которое провел подрядчик, их состояние оценивалось как аварийное.

В 2020 году администрация города проводила опрос среди нижегородцев о месте, где нужно установить памятный знак «Город трудовой доблести». Почти 23 тысячи голосов отдали именно за Благовещенскую площадь.

Дата открытия нового знака пока не сообщается. 

 

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Фото: gelio.livejournal

 

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