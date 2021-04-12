На Благовещенской площади вместо старой стелы установят знак «Город трудовой доблести»

В эти выходные стелу и знак на Благовещенской площади в Нижегородском районе демонтировали. По результатам обследования, которое провел подрядчик, их состояние оценивалось как аварийное.

В 2020 году администрация города проводила опрос среди нижегородцев о месте, где нужно установить памятный знак «Город трудовой доблести». Почти 23 тысячи голосов отдали именно за Благовещенскую площадь.

Дата открытия нового знака пока не сообщается.

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Фото: gelio.livejournal