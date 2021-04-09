В центре города демонтируют стелу «Нижегородский район»

Стелу и знак на Благовещенской площади в Нижегородском районе демонтируют в эти выходные. По результатам обследования, которое провел подрядчик, их состояние оценивается как аварийное.

Глава администрации Нижегородского района сообщил, что знаку «Нижний Новгород» уже почти 50 лет с момента установки, а стеле — 36.

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Фото: архив пресс-служб