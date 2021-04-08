Стартовало благоустройство площади у Вечного огня в Нижегородском кремле

Специалисты заменят на площади гранитное мощение, реконструируют лестницы и парапеты, отремонтируют просевшую мемориальную стену и отреставрируют постамент и лестницу танка Т-34.

Кроме того, создадут систему поверхностного водоотвода площади и установят декоративную подсветку Вечного огня и обелиска Минину и Пожарскому.

«Гранитное покрытие изношено на 70%, невооруженным взглядом видны разломы плит, сколы, трещины, отслаивание плит от основания, выпадение брусчатки. Более чем на 60% изношены ступени лестниц. Отсутствует поверхностное водоотведение — ливневая канализация», — отметил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Ранее сообщалось, что на благоустройство площади у Вечного огня потратят 151 миллион рублей.

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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области