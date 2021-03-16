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Площадь у Вечного огня в Нижегородском кремле обновят за 151 миллион рублей

На благоустройство площади у Вечного огня потратят 151 миллион рублей. Начать ремонтные работы планируется в апреле. Об этом сообщает пресс–служба правительства.

 

Аукцион по выбору подрядчика пройдет 25 марта. Работы должны быть выполнены до 31 июля этого года. Подрядчик заменит поврежденную брусчатку, системы водоотведения и бордюры, отремонтирует постамент танка Т-34, стелу, а также высадит деревья и кустарники.

Начальная (максимальная) стоимость контракта — 151 миллион рублей.


 

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Фото: kolllak.livejournal.com

 

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