Площадь у Вечного огня в Нижегородском кремле обновят за 151 миллион рублей

Аукцион по выбору подрядчика пройдет 25 марта. Работы должны быть выполнены до 31 июля этого года. Подрядчик заменит поврежденную брусчатку, системы водоотведения и бордюры, отремонтирует постамент танка Т-34, стелу, а также высадит деревья и кустарники.

Начальная (максимальная) стоимость контракта — 151 миллион рублей.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: kolllak.livejournal.com