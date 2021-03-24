Почтовые марки с изображением Нижнего выпустят к 800–летию города

Глеб Никитин отметил, что вскоре будет представлена почтовая марка с изображением достопримечательностей Нижнего Новгорода.

«Сейчас в банкнотном ряду не представлен ни один из городов ПФО. Чтобы определиться с выбором достопримечательностей Нижнего Новгорода и округа для обновленной банкноты, Банк России создаст рабочую группу с привлечением авторитетных историков и экспертов в других областях», — сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что банк России в 2021-2025 годах проведет модернизацию шести банкнот. Предполагается, что на лицевой стороне новой купюры в одну тысячу рублей будет изображен Нижний Новгород.





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Фото: Игорь Иванов