Почтовые марки с изображением Нижнего выпустят к 800–летию города

Нижний Новгород будет изображен не только на тысячной купюре, но и на почтовой марке. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
Глеб Никитин отметил, что вскоре будет представлена почтовая марка с изображением достопримечательностей Нижнего Новгорода.
«Сейчас в банкнотном ряду не представлен ни один из городов ПФО. Чтобы определиться с выбором достопримечательностей Нижнего Новгорода и округа для обновленной банкноты, Банк России создаст рабочую группу с привлечением авторитетных историков и экспертов в других областях», — сказал Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что банк России в 2021-2025 годах проведет модернизацию шести банкнот. Предполагается, что на лицевой стороне новой купюры в одну тысячу рублей будет изображен Нижний Новгород.
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Фото: Игорь Иванов
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