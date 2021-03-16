Нижегородский аэропорт «Стригино» возобновляет авиаперелеты в Минск

Рейс Нижний Новгород — Минск будет выполнять авиакомпания «Белавиа» на самолете Embraer 175. Время в полете — около 2 часов. Рейсы будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям с 30 марта.

Ранее сообщалось, что Нижегородский аэропорт «Стригино» включил в расписание новые международные рейсы. К уже существующим направлениям добавились — Монастир (Тунис) и Крит (Греция). Первые вылеты запланированы на май 2021 года.





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Фото: pexels