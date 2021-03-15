Нижегородский аэропорт «Стригино» включил в расписание новые международные рейсы

К уже существующим направлениям добавились — Монастир (Тунис) и Крит (Греция). Первые вылеты запланированы на май 2021 года.
Прямой рейс Нижний Новгород — Ираклион (Крит) будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines с 20 мая.
Прямой рейс Нижний Новгород — Монастир (Тунис) будет выполнять авиакомпания Nordwind с 18 мая. Отправление из «Стригино» – в 8:00, а прилет в курортный город – в 12:00.
Ранее сообщалось, что аэропорт «Стригино» запускает прямые рейсы в Китай.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: инстаграм «Стригино»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.