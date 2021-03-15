Нижегородский аэропорт «Стригино» включил в расписание новые международные рейсы

Прямой рейс Нижний Новгород — Ираклион (Крит) будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines с 20 мая.

Прямой рейс Нижний Новгород — Монастир (Тунис) будет выполнять авиакомпания Nordwind с 18 мая. Отправление из «Стригино» – в 8:00, а прилет в курортный город – в 12:00.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Стригино» запускает прямые рейсы в Китай.





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Фото: инстаграм «Стригино»