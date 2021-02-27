Названа предварительная причина взрыва в доме в Нижнем Новгороде

«Что касается причин происшествия, то можно говорить о том, что причиной стало не газовое оборудование в кафе. Приоритетной версией следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы. Это предварительный вывод, его будут перепроверять», — отметил Глеб Никитин.

Кроме того, состояние молодой нижегородки, госпитализированной после взрыва на Мещерском бульваре, стабилизировалось. Пациентка остается в реанимации под наблюдением врачей.

Утром 26 февраля в доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде прогремел взрыв. ЧП произошло в жилом доме прямо напротив входа в метро.

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Фото: социальные сети