Названа предварительная причина взрыва в доме в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области сообщил, что основная версия следствия — утечка из газораспределительной системы. Кафе «Самурай» и его оборудование не имеет отношения к случившемуся взрыву. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.
«Что касается причин происшествия, то можно говорить о том, что причиной стало не газовое оборудование в кафе. Приоритетной версией следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы. Это предварительный вывод, его будут перепроверять», — отметил Глеб Никитин.
Кроме того, состояние молодой нижегородки, госпитализированной после взрыва на Мещерском бульваре, стабилизировалось. Пациентка остается в реанимации под наблюдением врачей.
Утром 26 февраля в доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде прогремел взрыв. ЧП произошло в жилом доме прямо напротив входа в метро.
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Фото: социальные сети
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