На Мещерском бульваре в Нижнем прогремел взрыв

Утром 26 февраля в доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде прогремел взрыв. ЧП произошло в жилом доме прямо напротив входа в метро. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
На кадрах, опубликованных в сообществе «Регион–52», видно, что в результате взрыва произошло обрушение стен здания, пристроенного к 12-этажному жилому дому.
Сообщение о происшествии поступило утром 26 февраля в 9:13.
«Произошел взрыв бытового газа на цокольном этаже дома. На место происшествия направлена оперативная группа. Дальнейшая информация уточняется», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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Фото: сообщество «ВКонтакте» «Регион–52»
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