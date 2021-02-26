На Мещерском бульваре в Нижнем прогремел взрыв

На кадрах, опубликованных в сообществе «Регион–52», видно, что в результате взрыва произошло обрушение стен здания, пристроенного к 12-этажному жилому дому.

Сообщение о происшествии поступило утром 26 февраля в 9:13.

«Произошел взрыв бытового газа на цокольном этаже дома. На место происшествия направлена оперативная группа. Дальнейшая информация уточняется», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: сообщество «ВКонтакте» «Регион–52»