Открытие Нижегородского трамплина на Сенной перенесли на март

Причиной стали неблагоприятные погодные условия, а именно сильный снег и аномальные морозы, которые пришли в столицу Приволжья на прошлой неделе. Однако, температурные качели не помешали старту эксплуатации трамплина в тестовом режиме (с 6 февраля).

Ранее сообщалось, что новый трамплин к–60 откроется 20 февраля.

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Фото: дзержинск-онлайн.рф