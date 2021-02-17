Открытие Нижегородского трамплина на Сенной перенесли на март

Трамплин К-60 на площади Сенной начал работать в тестовом режиме еще 6 февраля. Официальное открытие объекта и торжественную церемонию перенесли на март 2021 года.
Причиной стали неблагоприятные погодные условия, а именно сильный снег и аномальные морозы, которые пришли в столицу Приволжья на прошлой неделе. Однако, температурные качели не помешали старту эксплуатации трамплина в тестовом режиме (с 6 февраля).
Ранее сообщалось, что новый трамплин к–60 откроется 20 февраля.
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Фото: дзержинск-онлайн.рф
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