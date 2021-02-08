Нижегородский трамплин готов к открытию

«Лыжня искусственная, намораживающая, что позволяет быстро его готовить, и соответственно качество льда высокое, потому что закрывается пленкой и погодные условия никак не влияют и дают ту температуру, которая нужна», — отмечает член Сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Александр Сардыко.

В состав тренировочного комплекса входят: трамплин К-60, судейская и тренерская трибуны, опоры освещения и сооружения инженерной защиты склона. Строительство подъемника для летающих лыжников планируется во вторую очередь, пока спортсмены обратно доставляются автобусом.

Кроме того, для проведения в Нижнем Новгороде всероссийских соревнований и турниров мирового уровня нужны трамплины — К-95 и К-125. Разговоры об их предстоящем строительстве уже ведутся.





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Фото: news.myseldon.com