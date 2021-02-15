На этой неделе в Нижегородской области ожидаются аномальные морозы

Сильные морозы будут держаться в Нижегородской области до конца этой недели. По данным Гидрометцентра России, на следующей неделе ожидается до –26 градусов ночью и до –18 днем.

Ранее сообщалось о введении в регионе режима ЧС из-за сильных снегопадов.





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Фото: Никита Духник