На этой неделе в Нижегородской области ожидаются аномальные морозы

С 14 по 20 февраля на территорию Нижегородской области придут аномальные морозы. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7—15 градусов. Во вторник столбики термометров опустятся до -28.
Сильные морозы будут держаться в Нижегородской области до конца этой недели. По данным Гидрометцентра России, на следующей неделе ожидается до –26 градусов ночью и до –18 днем.
Ранее сообщалось о введении в регионе режима ЧС из-за сильных снегопадов.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Никита Духник
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.