В Нижнем Новгороде ввели режим ЧС из-за сильных снегопадов

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в постановлении на сайте администрации города.
Режим ЧС на территории столицы Приволжья ввели для того, чтобы обеспечить надлежащее состояние дорог, бесперебойной работы общественного транспорта, эксплуатации личных транспортных средств граждан и безопасности дорожного движения.
Дорожным службам поручено при необходимости организовать круглосуточную работу по уборке улиц и дорог от снега. Кроме того, в постановлении указано, о необходимости ведения постоянного наблюдения за состоянием окружающей среды, чтобы вовремя предупредить или ликвидировать возможные ЧС.
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Фото: pexels
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