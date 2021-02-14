В Нижнем Новгороде ввели режим ЧС из-за сильных снегопадов

Режим ЧС на территории столицы Приволжья ввели для того, чтобы обеспечить надлежащее состояние дорог, бесперебойной работы общественного транспорта, эксплуатации личных транспортных средств граждан и безопасности дорожного движения.

Дорожным службам поручено при необходимости организовать круглосуточную работу по уборке улиц и дорог от снега. Кроме того, в постановлении указано, о необходимости ведения постоянного наблюдения за состоянием окружающей среды, чтобы вовремя предупредить или ликвидировать возможные ЧС.







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Фото: pexels