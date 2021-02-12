В центре Нижнего Новгороде ограничат парковку из-за уборки снега

С 21:00 12 февраля до 09:00 17 февраля на центральных улицах Нижнего ограничат остановку и стоянку транспортных средств из-за уборки снега. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ограничения будут действовать на следующих улицах:
- на Минина, Горького, Алексеевской, Пискунова, Рождественской, Октябрьской, Добролюбова, Ильинской и Ковалихинской
- на Верхне-Волжской и Нижне-Волжской набережных
- на площади Горького
Транспортные средства припаркованные в зоне проведения работ будут эвакуированы.
Напоминаем, что с 12 по 14 февраля в регионе ожидаются сильные снегопады и метель. По прогнозу синоптиков, на дорогах ожидается снежные заносы, накат, гололедица и ухудшение видимости до 500 метров.
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Фото: yuga.ru
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