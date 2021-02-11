Сильный снегопад и метели придут в Нижний Новгород

По прогнозу синоптиков, на дорогах ожидается снежные заносы, накат, гололедица и ухудшение видимости до 500 метров.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушениями в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб. Спасатели рекомендуют водителям и пешеходам быть осторожными и в условиях сильного снегопада ограничить поездки по городу.







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Фото: pexels