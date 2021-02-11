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Сильный снегопад и метели придут в Нижний Новгород

С 12 по 14 февраля в Нижегородской области ожидаются сильные снегопады и метель. Об этом предупреждает региональное МЧС.

 

По прогнозу синоптиков, на дорогах ожидается снежные заносы, накат, гололедица и ухудшение видимости до 500 метров.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушениями в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб. Спасатели рекомендуют водителям и пешеходам быть осторожными и в условиях сильного снегопада ограничить поездки по городу.




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Фото: pexels

 

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