На территории библиотеки имени Ленина появится в общественное пространство

Новую культурную городскую площадку создадут на территории библиотеки имени Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил архитектор Сергей Туманин.
Новое культурное пространство создадут на улице Варварской. Согласно проекту, там появится сцена для проведения лекций, площадка для детей и бокс-кофейня.
Ранее сообщалось о благоустройстве двора усадьбы Рукавишниковых в рамках проекта «Музейная набережная».
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Фото: culture.ru
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