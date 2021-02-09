На территории библиотеки имени Ленина появится в общественное пространство

Новое культурное пространство создадут на улице Варварской. Согласно проекту, там появится сцена для проведения лекций, площадка для детей и бокс-кофейня.

Ранее сообщалось о благоустройстве двора усадьбы Рукавишниковых в рамках проекта «Музейная набережная».





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Фото: culture.ru