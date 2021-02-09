В Нижнем планируют создать сеть ультрабыстрых зарядных станций для электромобилей

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) планирует создать в Нижнем Новгороде сеть зарядных станций для запуска тестовых маршрутов электробусов.
На данный момент концерн разработал пилотный проект по установке и запуску станций на территории региона.
«Производственные мощности концерна, а также инфраструктура региона позволяют оперативно установить в Нижнем Новгороде ультрабыстрые зарядные станции. В случае принятия правительством региона решения о запуске электробусов к юбилею города, все работы будут проведены в кратчайшие сроки», — отметили в компании.
Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области планирует запустить электробусы — первые тестовые маршруты появятся к 800–летию города.
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Фото: pexels
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