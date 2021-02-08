В Нижегородскую область придет аномальное похолодание

Региональное МЧС распространило экстренное сообщение о возможном возникновении ЧС в регионе из-за аномально сильных морозов и снегопадов — сбои в работе энергосистем и объектов коммунальной инфраструктуры.

Начало недели будет морозным, солнечным и с резким северо–западным ветром. Температура воздуха днем будет – 19, –21, а ночью столбики термометров опустятся до –25 –26. С четверга в регион придет небольшое потепление днем будет –14, а ночью до –18 с обильными снегопадами. К выходным выпадет до полумесячной нормы осадков – 14 мм и усилится восточный ветер. Днем ожидается – 8, ночью до – 10.



Ранее сообщалось о введение в регионе режима повышенной готовности из-за обильных снегопадов.

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Фото: pexels