В Нижегородскую область придет аномальное похолодание

На этой неделе в регион придет аномальное похолодание — температура воздуха будет держаться на 7–15 градусов ниже климатической нормы.
Региональное МЧС распространило экстренное сообщение о возможном возникновении ЧС в регионе из-за аномально сильных морозов и снегопадов — сбои в работе энергосистем и объектов коммунальной инфраструктуры.
Начало недели будет морозным, солнечным и с резким северо–западным ветром. Температура воздуха днем будет – 19, –21, а ночью столбики термометров опустятся до –25 –26. С четверга в регион придет небольшое потепление днем будет –14, а ночью до –18 с обильными снегопадами. К выходным выпадет до полумесячной нормы осадков – 14 мм и усилится восточный ветер. Днем ожидается – 8, ночью до – 10.
Ранее сообщалось о введение в регионе режима повышенной готовности из-за обильных снегопадов.
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Фото: pexels
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