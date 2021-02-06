В Нижегородской области из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

Документ подписан мэром города Юрием Шалабаевым и будет действовать до особого распоряжения.

Режим повышенной готовности ввели для обеспечения своевременной уборки снега, бесперебойной работы общественного транспорта и эксплуатации личных автомобилей жителей. При этом руководители районных администраций должны организовать работу аварийных служб и при необходимости ввести круглосуточное дежурство на дорогах города.

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Фото: Духник Никита