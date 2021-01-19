Подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода разделят на 5 основных блоков

«Подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода будет разделена на 5 смысловых блоков. Это «Реставрация 800», «Среда 800», «Символы 800», событийная программа и спецпроекты, а также блок, посвященный реализации таких городских проектов, как «Чистое небо», содержание территорий, энергосервисный контракт», — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, о завершении благоустройства Нижегородской филармонии к юбилею города.





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Фото: Никита Духник.