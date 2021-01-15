Нижегородскую филармонию отреставрируют к 800–летию города

Основные работы по реставрации Нижегородской филармонии завершат в конце января. На обновление объекта выделено 54,3 миллиона рублей.
«800-летие Нижнего Новгорода филармония встретит обновленной. Преобразятся холл, гардероб и буфет, появятся выставочные зоны и места отдыха. В фойе на втором этаже можно будет посмотреть трансляции концертов или послушать лекции о классической музыке на новом мультимедийном оборудовании», — сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.
Концепцию обновления разработал нижегородский архитектор Станислав Горшунов. На данные момент уже заменены инженерные коммуникации дома. Далее планируется полностью заменить потолки, напольное покрытие и установить двери по историческим чертежам.
«Интерьер получится современным и светлым. Звук в филармонии — это святое, поэтому работы в зале планируем уже после проведения традиционного Сахаровского фестиваля», — добавил Олег Беркович.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: https://prigorod.info/
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.