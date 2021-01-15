Нижегородскую филармонию отреставрируют к 800–летию города

«800-летие Нижнего Новгорода филармония встретит обновленной. Преобразятся холл, гардероб и буфет, появятся выставочные зоны и места отдыха. В фойе на втором этаже можно будет посмотреть трансляции концертов или послушать лекции о классической музыке на новом мультимедийном оборудовании», — сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Концепцию обновления разработал нижегородский архитектор Станислав Горшунов. На данные момент уже заменены инженерные коммуникации дома. Далее планируется полностью заменить потолки, напольное покрытие и установить двери по историческим чертежам.

«Интерьер получится современным и светлым. Звук в филармонии — это святое, поэтому работы в зале планируем уже после проведения традиционного Сахаровского фестиваля», — добавил Олег Беркович.





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Фото: https://prigorod.info/