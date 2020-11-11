В Нижнем Новгороде появится новая канатная дорога

Канатную дорогу планируют построить к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Новая трасса будет находиться между парком Победы и Вознесенским Печерским монастырем, а также набережной Гребного канала — общая протяженность 242 метра.

Сейчас правительство области ищет подрядную организацию для строительства и проектирования дороги — стоимость работ оценена в 159,2 миллиона рублей. Проведение аукциона назначено на 8 декабря. Победитель конкурса должен будет построить подвесную канатную дорогу в течение 8 месяцев с момента заключения договора.

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Фото:Роман Бородин.