Нижний вошел в рейтинг лучших городов для путешествий этой осенью

Сервис для путешествий «Tutu.ru» выяснил, в какие города России нужно непременно отправиться этой осенью. В опросе приняло участие около двух тысяч человек. Большинство голосов (29%) получил Санкт–Петербург, следом идет Москва (17%) и Казань (13%).

Полный рейтинг городов:

Санкт-Петербург Москва Казань Нижний Новгород Ростов-на-Дону Волгоград Новосибирск Екатеринбург Воронеж Самара

Ранее Нижний Новгород вошел в топ-10 лучших городов для новогодних путешествий на поезде.

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Фото: Андрей Орехов.