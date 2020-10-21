Нижний вошел в рейтинг лучших городов для путешествий этой осенью

Нижний Новгород вошел в десятку лучших городов для путешествий по России этой осенью, заняв 4 место.
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Нижний Новгород вошел в десятку лучших городов для путешествий по России этой осенью, заняв 4 место.
Сервис для путешествий «Tutu.ru» выяснил, в какие города России нужно непременно отправиться этой осенью. В опросе приняло участие около двух тысяч человек. Большинство голосов (29%) получил Санкт–Петербург, следом идет Москва (17%) и Казань (13%).
Полный рейтинг городов:
Ранее Нижний Новгород вошел в топ-10 лучших городов для новогодних путешествий на поезде.
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Фото: Андрей Орехов.
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